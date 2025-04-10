المركزية- استضافت غرفة التجارة الدولية الفرنسية - اللبنانية (CCI France Liban) بالتعاون مع المركز الاقتصادي الاقليمي (SER) في السفارة الفرنسية في لبنان، رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية رامز بو نادر في إطار الندوات الشهرية التي تنظّمها في المعهد العالي للأعمال (ESA) في بيروت. في حضور أعضاء الغرفة ومهتمون في المعهد وفي النقابة.

تمحور الموضوع حول رؤية بو نادر التطويريّة لقطاع الصناعات الغذائية بشكل عام، ودور النقابة على هذا الصعيد.

وألقى بو نادر كلمة شكر فيها الغرفة على استضافته وتخصيص هذا الموضوع الحيوي ضمن برنامج ندواتها، لأنّه حسّاس ويتعلّق بالأمن الغذائي وسلامة الغذاء والمواطنين.

وقال: يحتاج قطاع الصناعات الغذائية اللبنانية قبل الحماية الجمركية والدعم المطلوبَين بإلحاح، إلى حكومة تتعاون مع القطاع الخاص، لوضع خطة اقتصادية خمسية تتضمن رؤية واهدافاً وخارطة طريق واضحة مع محطات زمنية يقاس فيها مدى التقدّم الذي أحرزته. هدف الخطة الاساسي تحديث الصناعة ورفع قدراتها التنافسية حتى تصبح قادرة على الازدهار والنمو أكثر في الأسواق المحلية والدولية. يستطيع لبنان أن يطوّر صناعاته بفضل قدرات أبنائه البشرية وابداعاتهم، على أن تتضافر جهود الدولة والقطاع الخاص. كما يوجد دور محوري وأوّلي للمواطن اللبناني في وطنه وفي الاغتراب، من خلال استهلاك المنتجات اللبنانية، وتشجيع الآخرين على ذلك.