Sep 9, 2025 6:23 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يرمي الى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o