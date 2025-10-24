المركزية - وجه رئيس جمعية الأرض- لبنان، بول أبي راشد، نداءا عاجلا الى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، لحماية مغارة الفقمة في عمشيت، وجاء في النداء :" في ظلّ تقاعس القضاء والوزارات والسلطة المحليّة عن تطبيق قرار وزيرة البيئة القاضي بوقف الأعمال فوراً في العقار رقم ٣٤٥ في عمشيت، فوق مغارة فقمة الراهب المتوسطيّة – أحد أهمّ الموائل البحريّة في لبنان والبحر الأبيض المتوسط – يستمرّ الاعتداء الصارخ على القانون والطبيعة والسيادة البيئيّة الوطنيّة".

اضاف: "لقد فشلَت المؤسّسات المعنيّة في تحمّل مسؤوليّاتها، وسمحت باستمرار أعمال الحفر والتدمير رغم القرار الرسمي الصادر، ما يشكّل تمرّداً موصوفاً على سلطة الدولة وخرقاً واضحاً للدستور اللبناني الذي يضمن حماية البيئة ضمن الحقوق الأساسيّة للمواطنين".

وتابع: "فخامة الرئيس بصفتكم حامي الدستور ورمز سيادة الوطن، وراعي الاتفاقيّات الدوليّة التي وقّعها لبنان، ولا سيّما اتفاقيّة برشلونة لحماية البحر المتوسّط، نناشدكم التدخّل الفوري لوضع حدّ لهذا العهر البيئي والقانوني الذي يسيء إلى صورة الدولة وهيبتها أمام شعبها والعالم".

واردف: "نطالبكم بإصدار توجيهات واضحة إلى السلطات القضائيّة والإداريّة المعنيّة لتنفيذ قرار وزارة البيئة فوراً، ووقف جميع الأعمال فوق المغارة إلى حين إنجاز دراسة تقييم الأثر البيئي وصدور نتائجها العلميّة".

وختم؛ "إنّ صمت الدولة جريمة، وأملنا أن تكونوا، كما عهِدكم اللبنانيّون، الضمانة الأخيرة لحقّ البيئة في الحياة".