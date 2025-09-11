10:35 AMClock
بولندا تحد من الملاحة الجوية عند حدودها الشرقية بعد خرق مسيرات مجالها الجوي

أعلنت بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الخميس أنها حدت من الملاحة الجوية عند حدودها الشرقية، بعد خرق حوالى عشرين مسيرة يعتقد أنها روسية، لمجالها الجوي.
     
وجاء في بيان صادر عن وكالة الملاحة الجوية البولندية أن هذه القيود ستستمر حتى مطلع كانون الأول، وقد اتخذت لضمان الأمن الوطني.

