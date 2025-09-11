أعلنت بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الخميس أنها حدت من الملاحة الجوية عند حدودها الشرقية، بعد خرق حوالى عشرين مسيرة يعتقد أنها روسية، لمجالها الجوي.



وجاء في بيان صادر عن وكالة الملاحة الجوية البولندية أن هذه القيود ستستمر حتى مطلع كانون الأول، وقد اتخذت لضمان الأمن الوطني.