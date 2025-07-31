Jul 31, 2025 9:34 PMClock
دوليات
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بوتين يمنح السفير اللبناني شوقي بو نصار "وسام الصداقة"

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً رئاسياً يقضي بمنح السفير اللبناني لدى موسكو، شوقي بو نصار، "وسام الصداقة"، وذلك تقديرا لجهوده البارزة ومساهماته الكبيرة في تطوير وتعزيز العلاقات بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الروسي.

ويُعد "وسام الصداقة" من أرفع الأوسمة التي تمنحها روسيا لشخصيات أجنبية ساهمت في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين روسيا ودولها.

ويشغل السفير شوقي بو نصار منصبه منذ العام 2020، وهو دبلوماسي مخضرم وسبق أن تولّى عدة مناصب في السلك الدبلوماسي اللبناني، أبرزها في سفارات لبنان في كلٍّ من روما ومدريد، كما عمل مديرًا في وزارة الخارجية اللبنانية. وتميّز خلال فترة عمله في موسكو بنشاطه الدؤوب على المستويين السياسي والثقافي، وبسعيه إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف القطاعات، من التعليم والاستثمار إلى التبادل الثقافي والدعم القنصلي.

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