المركزية - وقّعت قبل ظهر اليوم، في وزارة الداخلية والبلديات، مذكرة تفاهم بين هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ممثلة برئيس مجلس إدارة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالتكليف القاضي مروان عبود وشركة ليبان بوست ممثلة برئيس مجلس الإدارة المدير العام للشركة اندريه الرامي، برعاية وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وحضوره، وذلك بهدف تسهيل إنجاز المعاملات مما يخفف الضغط عن مراكز الهيئة ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.

حضر التوقيع رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات بالتكليف العميد نزيه قبرصلي، نائب المدير العام لشركة ليبان بوست شادي مغامس، رئيس مصلحة الديوان في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالتكليف كريستينا نعمة وعدد من المعنيين من الجانبين.

وتأتي مذكرة التفاهم هذه، في إطار خطة وزارة الداخلية والبلديات لتحديث الإدارة وتيسير أمور المواطنين وتخفيض كلفة إنجاز الخدمات عنهم.

وأعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات البدء باستقبال طلبات المواطنين عبر مكاتب ليبان بوست اعتبارا من يوم غد الخميس 18 ايلول 2025، لإنجاز الخدمات الآتية:

- نقل ملكية سيارات السياحة الخصوصية والدراجات النارية المسجلة سابقا في كل من الدكوانة وجونية.

- تجديد رخص السوق الخصوصية والعمومية.

هذا وسيتم الإعلان تدريجيا عن الخدمات اللاحقة التي يمكن إنجازها عبر مكاتب ليبان بوست.

وذكّرت الهيئة المواطنين أنه يمكنهم إنجاز معاملاتهم، إضافة الى خدمة شركة ليبان بوست، إما عبر الحضور شخصيا الى مراكز الهيئة وإما عبر الموّكل منهم قانونا لإنجاز المعاملات من خلال حجز موعد مسبق عبر المنصة الالكترونية الخاصة بالهيئة tmo.gov.lb .