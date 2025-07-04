أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، ضرورة العمل للتوصل لحل دائم للقضية الفلسطينية، فيما دعا نظيره الروسي سيرغي لافروف إلى وقف الحرب في قطاع غزة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف: “بحثنا عددا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.

وأضاف: “نؤكد ضرورة العمل للتوصل لحل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي”.

وتابع: “ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 ونؤكد أن السلام هو الحل الاستراتيجي”، مؤكدا: “ضرورة تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في الشرق الأوسط وغيره من المناطق”.

وشدد على أن “التطورات المتسارعة تفرض تعزيز التعاون والحوار البناء”.

من جهته، ذكر وزير الخارجية الروسي: “ندعو لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن قضايا الحل النهائي”.

وأكد: “ينبغي وقف الحرب والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة”.

كما عبر عن أمله في “استمرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل ومنع أي مواجهة في المستقبل”.

وبشأن سوريا، قال لافروف: “نحن مع الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا.. وندعم حلا شاملا للنزاع في سوريا مع الحفاظ على وحدة أراضيها”.

كما تحدث عن حرب أوكرانيا بالقول: “لا حل سياسيا في أوكرانيا دون القضاء على الأسباب الجذرية للصراع”.