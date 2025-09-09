أتى وصول الأمير يزيد بن فرحان المسؤول السعودي عن ملف لبنان ليل أمس إلى بيروت غداة مغادرة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس لبنان ليؤكد أن قرار لبنان بحصر السلاح الذي وضع في 5 أيلول موضع التنفيذ لا رجعة عنه، بدليل إعلان «اليونيفيل» أمس عن انتشار الجيش في 120 موقعًا في جنوب الليطاني. وقد وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري الأجواء بعد لقائه أمس رئيس الجمهورية جوزاف عون قائلًا: «ببركات ستنا مريم كل شي منيح».

وأشارت معلومات «نداء الوطن» الى أن الرئيس بري صعد إلى بعبدا نتيجة الحاجة المباشرة للتواصل الشخصي مع عون نظرًا لدقة المرحلة، وسيطرت الأجواء الإيجابية على اللقاء وسط ليونة من بري. وقد تم عرض خطة الجيش التي ناقشتها الحكومة الجمعة، والعمل في الجنوب والتمديد لـ «اليونيفيل» إضافة إلى عمل مجلس الوزراء. وكان بري إيجابيًا في كل نقطة طرحت خصوصًا أنه لا يريد صدامًا مع الجيش ولا يرغب في استعمال الشارع في هذه اللحظة الحرجة، وبالتالي سيساهم هذا التواصل في تبريد الأجواء من أجل تسهيل عمل الجيش، في حين يأخذ بري على عاتقه التواصل مع «حزب الله».

ولاحقًا، استقبل رئيس مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية، قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، حيث تم عرض للأوضاع العامة لا سيما الأمنية والميدانية منها، وشؤون المؤسسة العسكرية. وبعد اللقاء اكتفى العماد هيكل، ردًّا على سؤال عما إذا كان مرتاحًا للأوضاع، بالقول: «دائمًا».

لقاءات أورتاغوس إيجابية وواشنطن حذرة

إلى ذلك علمت «نداء الوطن» أن جوجلة لقاءات أورتاغوس كانت إيجابية حيث أثنت على خطة الجيش اللبناني وأكدت دعم واشنطن له وتسريع العمل من أجل تطبيق هذه الخطة لأن عامل الوقت مهم.

وعلم أن ما كتب عن أن أورتاغوس تركت عملها أو أخذت مكان المبعوث الرئاسي الأميركي توم برّاك هو هراء ومن نسج خيال «حزب الله»… كما تؤكد مصادر أميركية منخرطة بشكل مباشر بالمفاوضات لـ «نداء الوطن» وتقول المصادر إن «الحزب» يحاول خلق شرخ بين أورتاغوس وبرّاك وتصوير الأمر وكأن هناك خلافًا بينهما.

وتؤكد معلومات «نداء الوطن» أن أورتاغوس وبرّاك «يعملان سويًا يدًا بيد على الملف وعلاقتهما ممتازة وليس صحيحًا أن أورتاغوس تخلَّت عن ورقة برّاك وستستبدلها بورقتها القديمة كما ورد في إحدى الصحف! كما أن أورتاغوس لم تقل إن برّاك لم يطرح الورقة الأميركية على إسرائيل».

أما عن خطة الجيش فتقول المصادر الأميركية المعنية بشكل مباشر بالمفاوضات لـ «نداء الوطن» إن أورتاغوس وبرّاك «أحيطا إحاطة عامة على مستوى عالٍ من المسؤولين اللبنانيين بالخطة، لكنهما لا يزالان بحاجة إلى رؤية التفاصيل والأهداف والمعايير والجداول الزمنية وما إلى ذلك». وتضيف المصادر: «لا يزال الوقت مبكرًا بعض الشيء لاكتشاف إن كان ما يحصل مناورة أو محاولة التفاف من المسؤولين في لبنان على قرار سحب السلاح بعد جلسة الحكومة الأخيرة».

وأبلغت مصادر أميركية معنية بالمفاوضات لـ «نداء الوطن: «ننظر بحذر إلى خطة الجيش وتطبيقها بمراحلها وننتظر لنرى».

الجيش ينفّذ والحكومة تعود إلى أعمالها

كما أبلغت مصادر سياسية مواكبة «نداء الوطن» أن لبنان دخل في مرحلة جديدة بعد قرار 5 أيلول الذي جاء تتويجًا لقرار 5 آب. وفشلت كل محاولات منع الحكومة من إصدار قرارها في 5 آب، كما فشلت كل محاولات منع تنفيذ القرار فشلًا ذريعًا . وعليه، سيتكفل الجيش اللبناني بالأمور وفق الخطة التي أعدها حيث سيرفع بموجبها إلى مجلس الوزراء تقريرًا شهريًا. وأضافت أن الاشتباك الذي كان مع الحكومة عشية 5 آب وصولًا إلى ما بعد الاطلاع على الخطة وإقرارها انتهى ودخلت الحكومة في مراحل متابعة شؤونها وستنكب على متابعة الملفات الحياتية والاقتصادية والمعيشية وباكورة ذلك جلسة مجلس الوزراء اليوم.

ولذلك، دخل قرار حصر السلاح عمليًا حيز التنفيذ على المستوى السيادي، وقد تلقت الحكومة التبريكات والتهاني من الدول الخليجية. وتأتي الزيارات المتتالية للبنان من شخصيات عربية ودولية من أجل تحصين مشروع الدولة لبسط سيادتها، في انتظار معرفة ما تحمله هذه الشخصيات في جعبتها لتسريع الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ودعم الدولة ماليًا واقتصاديًا في مسارها الجديد.

دلالات بيان «اليونيفيل»

وأشارت المصادر إلى إعلان قوّات «اليونيفيل» أمس في بيان أنّه «بفضل دعم «اليونيفيل»، أعاد الجيش اللبناني انتشاره في أكثر من 120 موقعًا في جنوب لبنان، مما يعزز سلطة الدولة وفقًا للقرار 1701»، فقالت المصادر إن بيان «اليونيفيل» يشير إلى أن المرحلة من الخطة المتعلقة بجنوب الليطاني تمضي قدمًا وستستكمل بهدوء وثبات وصولًا إلى تحقيق قرار مجلس الوزراء في 5 آب في كل لبنان.

غارات إسرائيل تتجدّد على «حزب الله»

وتطرقت المصادر إلى عودة العمليات الأمنية الإسرائيلية ضد «حزب الله» ما أدى أمس إلى سقوط خمسة عناصر لـ «الحزب» في الهرمل في غارات على البقاع وجرود الهرمل وإصابة خمسة آخرين بجروح. فعلّقت المصادر قائلة: «طالما يستمر «حزب الله» في التمسك بسلاحه سيستمر في تكبد الخسائر المجانية في وقت لم يعد بمستطاع مشروع «الحزب» مواجهة إسرائيل ويمنح إسرائيل الذرائع لمواصلة استهدافاتها وسقوط قتلى وتوسيع غاراتها وهو يتحمل المسؤولية».

رعد: قرار الخامس من آب «عيب أخلاقي»

في المقابل، وفي فصل جديد من المكابرة رأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في مقابلة إذاعية أن «اتخاذ الحكومة قرارًا في الخامس من آب بحصر السلاح، واعتبار أن كل سلاح خارج سلاح الدولة هو سلاح غير شرعي، هو عيب أخلاقي». وقال: «أعتقد أن الرئيس بري مارس أقصى درجات المرونة من أجل أن يجتذب الحكومة والقائمين عليها إلى هذا الحد من التراجع الشكلي التكتيكي الذي حصل في الخامس من أيلول. لكن العهدة على ما سنشهده من إجراءات، ومن تدابير. نحن «مش مطمئنين» من أن يخطئ أحدهم ويدعس دعسة ناقصة».

البابا في لبنان

من جهة ثانية، علمت «نداء الوطن» أن قداسة البابا لاوون الرابع عشر سيزور لبنان في اليومين الأخيرين من تشرين الثاني المقبل آتيا من اسطنبول حيث سيشارك في مناسبة كنسية. وستنطوي هذه الزيارة على أهمية استثنائية لجهة دعم مسار النهوض في لبنان، وكذلك لتوجيه رسالة إلى المسيحيين في لبنان والعالم العربي انطلاقًا من البلد الوحيد في المنطقة الذي يتبوأ فيه منصب رئاسة الجمهورية مسيحي.

لبنان وسوريا

وفي دمشق، أفادت وكالة «سانا» للأنباء عن اجتماع تمهيدي بين لجان وزارتي العدل واللجان الأمنية السورية واللبنانية لبحث أوضاع المحتجزين السوريين في لبنان والاتفاقيات الثنائية ذات الصلة.

المصدر: نداء الوطن