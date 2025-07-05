دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى "التراجع عن مخطط الاستسلام والعودة إلى خطة الحسم"، وذلك في ظل أنباء عن اقتراب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بعد مقترح أميركي ردّت عليه حركة "حماس" بـ"إيجابية"، وفق بيان للحركة.
ورأى بن غفير أنّ "الطريقة الوحيدة للحسم واستعادة الأسرى هي احتلال كامل لقطاع غزة ووقف كامل للمساعدات وتشجيع الهجرة".
وقال: "وعد نزع سلاح القطاع بصفقة تشمل انسحاب الجيش والإفراج عن "إرهابيين" يبعدنا عن تحقيق الهدف ويكافئ الإرهاب"، وفق تعبيره.