قاد المتطرف إيتمار بن غفير اليوم اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت "وفا" بأن "المستعمرين بقيادة المتطرف بن غفير اقتحموا باحات الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية، تزامنا مع ثاني أيام عيد العرش العبري".

وحمل المستعمرون القرابين النباتية في البلدة القديمة في القدس المحتلة، ضمن طقوسهم الدينية لإحياء "عيد العرش العبري".

كما فرض الاحتلال إجراءات مشددة في محيط وأبواب المسجد الأقصى المبارك، وينشر تعزيزات واسعة من قواته وشرطته، لتأمين اقتحامات المستعمرين.