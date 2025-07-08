التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس): "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، حيث أعرب ولي العهد عن تطلع المملكة لأن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تهيئة الظروف لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكد موقف المملكة في دعم الحوار بالوسائل الديبلوماسية كسبيل لتسوية الخلافات".

وأضافت أن "وزير الخارجية الإيراني أعرب من جهته عن شكره للمملكة على موقفها في إدانة العدوان الإسرائيلي، وتقديره لجهود ولي العهد ومساعيه لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكانت (واس) ذكرت أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود استقبل عراقجي في مكة اليوم، حيث تم "بحث العلاقات الثنائية، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها".