المركزية- أعلن بنك "لبنان والمهجر" عن خدمة Google Pay تُتيح للعملاء إمكانية الدفع بسهولة باستخدام هواتفهم الذكية أو ساعاتهم الذكية.

وصدر عن المصرف البيان الآتي: "يفتخر بنك لبنان والمهجر بكونه من المصارف الرائدة التي أطلقت خدمة Google Pay لحاملي بطاقات بلوم فيزا وماستركارد، مما يعكس التزامه بتقديم حلول دفع رقمية مبتكرة وسهلة الاستخدام.

مع هذا الإطلاق، سيتمكن جميع حاملي بطاقات "بلوم" المباشرة، الائتمانية، والبطاقات المسبقة الدفع من إجراء دفعات سريعة ولا تلامسية من خلال أجهزتهم التي تعمل بنظام أندرويد، سواء داخل لبنان أو خارجه وعبر الإنترنت. وتوفر خدمة Google Pay تجربة دفع سلسة وآمنة، تتيح للعملاء امكانية الدفع بسهولة باستخدام هواتفهم الذكية أو ساعاتهم الذكية.

وقال السيد سعد أزهري، رئيس مجلس الإدارة - المدير العام في بنك لبنان والمهجر: “يسرّنا الإعلان عن تفعيل خدمة Google Pay لحاملي بطاقات فيزا وماستركارد، وهي خطوة تعكس التزامنا بتقديم تجارب دفع آمنة وسلسة ومتطورة لعملائنا. وتُجسد هذه الخطوة التزامنا المستمر بالابتكار وتوفير الراحة، مما يمنح العملاء المزيد من الخيارات والمرونة في كيفية اتمام دفعاتهم ".

يمكن للعملاء تفعيل Google Pay على أجهزتهم التي تعمل بنظام أندرويد عن طريق تحميل تطبيق محفظة Google من Play Store وإضافة بطاقتهم بلوم، بعدها سيتمكنون من الدفع في أي مكان تقبل فيه المدفوعات بدون تلامس".