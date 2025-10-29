عقد بنك بيروت مؤتمراً مخصصاً لقطاعات التجارة، والصناعة والزراعة، ضم مجموعة كبيرة من مدراء وممثلين عن أبرز شركات التصنيع، والتوزيع، والتجزئة، والتجارة،و الزراعة والتكنولوجيا المالية. هذا اللقاء أقيم بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس في مقرّهم وذلك في 21 تشرين الأول وتم مناقشة سبل دمج التكنولوجيا المصرفية في المشهد الصناعي والإنتاجي والزراعي في لبنان.

تناقش خلال المؤتمر خبراء حول رقمنة العمليات اليومية في مختلف المجالات في طرابلس مع التركيز على الحلول المصرفية والرقمية المتكاملة، حيث شاركوا تجاربهم وآرائهم حول تحديات وفرص التحوّل الرقمي في هذا القطاع الحيوي. كما تناولت النقاشات دور بنك بيروت في تسهيل العمليات المالية اليومية للتجار وأصحاب المصانع والمزارعين وتوفير بنية تحتية متكاملة تسهّل عملية تسيير المدفوعات والتحصيل الآلي، وتفعيل التجارة الإلكترونية، وخدمات إدارة السيولة المتكاملة.

وعرض مدير دائرة الحلول المصرفية الإلكترونية للشركات في بنك بيروت فريد خوري مجموعة الخدمات الرقمية التي يقدمها المصرف والتي تشمل حلولاً مبتكرة للدفع والتحصيل الالكتروني والتجارة الالكترونية وإدارة النقد، مما يوفر بنية تحتية متكاملة تسهّل عملية تسيير المدفوعات والتحصيل الإلكتروني لهذه القطاعات.

وفي معرض تعليقه على المؤتمر، أعرب خوري عن "فخر بنك بيروت باستضافة هذا الحدث للمرة الأولى في الشمال والذي يشكل فرصة فريدة تجمع ابرز قادة القطاع وتضع التكنولوجيا المصرفية في خدمة هذه القطاعات."

والجدير ذكره أن اسم بنك بيروت اقترن بالحلول المصرفية الاكترونية للشركات، وتصدر مجال تقديم الخدمات الإلكترونية للشركات من خلال وحدة "الخدمات المصرفية للأعمال" المتخصصة، حيث يوفّر مجموعة متكاملة من حلول الدفع وخدمات التحصيل المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات الصناعية.