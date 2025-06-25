عقد بنك بيروت مؤتمراً مخصصاً لقطاعات التجارة، والصناعة والإنتاج، ضم مجموعة كبيرة من مدراء وممثلين عن أبرز شركات التصنيع، والتوزيع، والتجزئة، والتجارة، والتكنولوجيا المالية. هذا اللقاء أقيم بالتعاون مع تجمع الصناعيين في البقاع وذلك في 24 حزيران في فندق القادري – زحلة، وتم مناقشة سبل دمج التكنولوجيا المصرفية في المشهد الصناعي والإنتاجي في لبنان.

تخلل المؤتمر ندوات تناقش خلالها خبراء حول رقمنة العمليات اليومية في مختلف المجالات في البقاع مع التركيز على الحلول المصرفية والرقمية المتكاملة، حيث شاركوا تجاربهم وآرائهم حول تحديات وفرص التحوّل الرقمي في هذا القطاع الحيوي. كما تناولت النقاشات دور بنك بيروت في تسهيل العمليات المالية اليومية للتجار وأصحاب المصانع وتوفير بنية تحتية متكاملة تسهّل عملية تسيير المدفوعات والتحصيل الآلي، وتفعيل التجارة الإلكترونية، وخدمات إدارة السيولة المتكاملة.

وعرض مدير دائرة الحلول المصرفية الإلكترونية للشركات في بنك بيروت فريد خوري مجموعة الخدمات الرقمية التي يقدمها والتي تشمل حلولاً مبتكرة للدفع والتحصيل الالكتروني والتجارة الالكترونية وإدارة النقد، مما يوفر بنية تحتية متكاملة تسهّل عملية تسيير المدفوعات والتحصيل الإلكتروني لهذه القطاعات.

وفي معرض تعليقه على المؤتمر، أعرب خوري عن "فخر بنك بيروت باستضافة هذا الحدث للمرة الأولى في البقاع والذي يشكل فرصة فريدة تجمع ابرز قادة القطاع وتضع التكنولوجيا المصرفية في خدمة هذه القطاعات."

والجدير ذكره أن اسم بنك بيروت اقترن بالحلول المصرفية الاكترونية للشركات، وتصدر مجال تقديم الخدمات الإلكترونية للشركات من خلال وحدة "الخدمات المصرفية للأعمال" المتخصصة، حيث يوفّر مجموعة متكاملة من حلول الدفع وخدمات التحصيل المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات الصناعية.