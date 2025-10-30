بنك بيروت، المعروف بدوره الريادي في تقديم الابتكارات المصرفية، كان السبّاق إلى إدخال بطاقة ISIC العالمية إلى لبنان. بالتعاون مع USEK وVisa، الشركة الرائدة عالميّاً فى مجال تكنولوجيا المدفوعات، ساهم البنك في ترسيخ حضور هذه البطاقة وجعلها متاحة لطلاب الجامعات، مانحاً إياهم امتيازات محلية ودولية تواكب طموحاتهم.

من خلال هذه المبادرة، يعزّز البنك موقعه كمرجع أساسي في الابتكار المالي، بالتعاون مع شركائه المحليين والدوليين بالاضافة الى تعزيز موقع الشباب اللبناني على الخريطة التعليمية والمالية العالمية، من خلال توفير حلول مصرفية مبتكرة وخدمات طلابيّة رقمية متكاملة.

وفي هذا السياق، قال السيد جورج عوّاد مدير التجزئة والفروع: ”نحن في بنك بيروت نؤمن بأنّ دعم الطلاب هو استثمار في المستقبل. لذلك عملنا على إدخال بطاقة ISIC العالمية إلى لبنان، بالتعاون مع USEK وVisa، لنمنح الطلاب امتيازات وخدمات محلية ودولية ترافقهم في مسيرتهم الأكاديمية والحياتية".



تشمل محاور المبادرة حلولاً مالية مخصّصة للطلاب، إصدار بطاقات مصرفية رقمية حديثة ترتبط مباشرة باحتياجات الطلاب الجامعية واليومية وتأمين امتيازات عالمية عبر شراكة ISIC وVisa حيث يحصل الطلاب على مزايا وخدمات خاصة في لبنان وأكثر من 114 دولة حول العالم.

وأضاف ماريو مكاري، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة المشرق في شركة Visa: تفخر Visa بالتعاون مع بنك بيروت وجامعة الروح القدس – الكسليك بهذه المبادرة الهامة التي تمنح الطلاب حلول دفع آمنة وسهلة ومعترف بها عالميًا. من خلال برنامج ISIC، نربط شباب لبنان بعالم من الفرص سواء في التعليم أو السفر أو حياتهم اليومية، مع تعزيز الشمول المالي وإعدادهم لعصر الاقتصاد الرقمي".

هذا التعاون بين USEK وبنك بيروت يوفّر بيئة طلابيّة قائمة على الابتكار والريادة فبنك بيروت هو مؤسسة مالية رائدة في لبنان، يتميّز برؤيته المستقبلية والتزامه بالتحوّل الرقمي وتقديم حلول مصرفية مبتكرة. كما يضع البنك دعم الشباب وتمكينهم في صلب استراتيجيته، عبر مبادرات تعليمية وتكنولوجية مستدامة.

أمّا جامعة الروح القدس، الكسليك فهي من أبرز الجامعات في لبنان، تشتهر بانفتاحها على الشراكات الدولية وبرامجها الأكاديمية المتجدّدة التي تركّز على الابتكار وريادة الأعمال. التعاون مع Visa وISIC يمنح أكثر من 150,000 امتياز للطلّاب في 114 بلداً، ممّا يجعل هذه المبادرة أداةً أساسيّة لدعم الطلاب في دراستهم وحياتهم اليوميّة وسفرهم.