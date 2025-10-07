المركزية - في إطار سعيها لتعزيز الوعي الصّحّيّ وتحقيق مجتمع آمن يتمتّع بصحّة أفضل، نظّمت بلديّة روميه "يوم الصّحّة"، نهار السّبت ٤ تشرين الأوّل في ساحة كنيسة مار عبدا أمام مستوصف البلدة.

وقد ساهم في هذا النّشاط الدكتورة بهيّة عبدالله والدكتور كارل جلّاد وكلّيّة أليس رامز شاغوري للتّمريض في الجامعة اللّبنانيّة الأميركيّة (LAU)، والLAU Mobile Clinic ومستشفى ضهر الباشق الحكومي ومستشفى بخعازي والصّليب الأحمر اللّبنانيّ، وDiaLeb، وجمعيّة Barbara Nassar، وSAID NGO وجمعيّة إثمار، بالتّعاون مع اللّجنة الصّحّيّة في البلديّة والدّكتورة لوري أبي حبيب وممرّضة البلديّة ماي الكتّاني.

وقد تضمّن خدمات طبّيّة مجانيّة، من فحوصات دم وتخطيط للقلب بالإضافة إلى كشف مجانيّ على الصحّة العامّة والوقاية من سرطان الثّدي والسّكّريّ وأمراض القلب والقولون، وذلك بإشراف أطبّاء وممرّضين مؤهّلين.

كما تخلّله حملة توعية وإرشاد عن الوقاية من الإدمان على وسائل التّواصل الاجتماعيّ، والمحافظة على أنماط الحياة النفسيّة والجسديّة السّليمة، والعناية بصحّة الأسنان وأهمّيّة اللّقاحات والكشف المبكّر عن السّرطان والوقاية من السّكّري.

وقد شارك أبناء البلدة في هذا النّشاط الصّحّيّ الاجتماعيّ واستفادوا من مختلف الخدمات المتوافرة فيه.