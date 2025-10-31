أكدت بلدية القبيّات شمالي لبنان، في بيان اليوم الجمعة حول نتائج فحوصات عينات مياه الشرب التي أجرتها مؤخراً، أن "ملفّ مياه القبيّات لا يُعالَج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبناءً عليه، ستكتفي البلدية بنشر تقريرٍ رسمي صادر عن خبير علوم وتكنولوجيا الأغذية حسين ديب، يُبرز النتائج والمعطيات وفق الأصول وبكل شفافية ومسؤولية".

وقالت في بيانها: "قامت البلدية بجمع عينات من نقاط عدة في شبكة التوزيع الرئيسية والفرعية في القبيّات، بالتعاون مع مختصّين في علوم وتكنولوجيا الأغذية، وبهدف التحقق من مطابقتها للمواصفات اللبنانية والعالمية (ISO 161:2016) من حيث المؤشرات الميكروبيولوجية وتقييم سلامتها الصحية".

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية الرسمية، وفق البيان، "ما يأتي:

• وجود القولونيات الكلّية (Total Coliforms) في بعض العينات بمعدل يتراوح بين 1 و28 وحدة تكوين مستعمرات/100 مل، فيما الحدّ المسموح به هو 0/100 مل في مياه الشرب.

• عدم تسجيل أي وجود للإشريكية القولونية (E. coli)، ما يدلّ إلى غياب أي تلوث برازي مباشر.

• التلوث المرصود خفيف ومحدود، وغالباً ما ينتج من تسربات في بعض المقاطع القديمة أو ضعف مؤقت في عملية التعقيم، وليس عن مصدر تلوث خطر".

وأوضحت البلدية أنه "بناءً على التقييم الفني، تبيّن أن المياه غير مطابقة للمواصفات الوطنية من الناحية الميكروبيولوجية، لكنّ مستوى التلوث منخفض ولا يشكّل خطراً صحياً مباشراً في الوقت الراهن"، قائلةً: "وانطلاقاً من ذلك، كانت بلدية القبيّات قد باشرت مسبقاً بتنفيذ الخطة التي تشمل مجموعة من الإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان سلامة المياه وجودتها، وتتضمّن ما يأتي:

1. تطبيق عملية الكلورة المنتظمة بجرعة مدروسة لضمان القضاء الكامل على أي تلوث بكتيري.

2. تنظيف وتعقيم الخزانات وخطوط الضخ قبل إعادة تشغيل الشبكة.

3. إجراء فحوص متابعة دورية خلال الشهر الأول للتأكد من ثبات النتائج واستقرار نوعية المياه.

4. إطلاق خطة صيانة تدريجية لتبديل المقاطع القديمة ومعالجة نقاط التسرب في الشبكة".

وشددت بلدية القبيّات على أنّ "صحّة الأهالي تبقى أولويّتها المطلقة، وهي تتابع هذا الملف متابعة دقيقة ومستمرّة مع الجهات المختصّة والمختبرات المعتمدة لضمان سلامة المياه وجودتها الدائمة".

وأوصت في بيانها "المواطنين بعدم أخذ عينات فردية أو عشوائية لما قد تسببه من نتائج غير دقيقة وبلبلة غير ضرورية، وتدعو الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، حفاظاً على الدقّة والشفافية في التعاطي مع هذا الموضوع الحيوي".

وطمأنت البلدية أبناء القبيّات بأنّ الوضع تحت السيطرة، وأنّ تطبيق الكلورة المنتظمة وصيانة الشبكة كفيلان بإعادة مطابقة المياه للمواصفات الوطنية خلال فترة قصيرة، لتبقى مياه القبيّات آمنة وصالحة كما كانت دائماً".