نفّذت البلديّة مساء أمس، حملة ميدانية ليلية شملت كامل منطقة جبل محسن، استهدفت إزالة التعديات والمخالفات على الأملاك العامة والطرقات.

وتأتي الخطوة ضمن خطة بلدية طرابلس لإعادة الانضباط إلى الشوارع وتأمين السلامة العامة.

وقد شملت الحملة إزالة البسطات والعوائق والعناصر الموضوعة في شكل عشوائي والتي تعرقل حركة السير والمواطنين، وذلك بمؤازرة من شرطة بلدية طرابلس والجهات المختصة.

وتؤكد بلدية طرابلس أن الأملاك العامة حق للجميع، وأن الحملات مستمرة ليلًا ونهارًا في مختلف الأحياء، بهدف تنظيم الشوارع وتحسين المشهد العام وضمان راحة السكان والمارة.

كما دعت جميع المواطنين وأصحاب المحال إلى “التعاون والالتزام بالقوانين، لأن نجاح هذه الجهود يتطلّب وعيًا مشتركًا ومسؤولية جماعية”.