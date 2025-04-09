أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنه في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانيّة، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات في محلّة الصّيفي.

على الفور، باشرت دوريات المفرزة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوفيقه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى ن. ع. (مواليد عام 1983، تركي الجنسيّة)، بحقّه خلاصة حكم تقضي بحبسه.

وبتاريخ 8-4-2025، رصدته إحدى دوريّات المفرزة، وهو يرتدي قناعًا وقفّازات على متن درّاجة آليّة نوع “ابريو” لونها كحلي وذلك في المحلّة المذكورة حيث نصبت له كمينًا محكمًا أدّى إلى توقيفه.

بتفتيشه والدّرّاجة، تم ضبط كميّة متنوعة من المخدّرات (كوكايين، هيرويين، حشيشة كيف حبوب مخدّرة “كبتاغون”…)، مقسّمة في أظرفة من النّايلون وطبّات بلاستيكيّة ومعدّة للتّرويج.

أودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص.