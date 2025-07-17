رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الاتهامات التي وجهت في اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودان فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على بعض الأفراد الإيرانيين، ووصفها بأنها "عمل غير قانوني ومدمر وغير مبرر"، بحسب "تسنيم".

ووصف "ادعاء دعم إيران للأعمال الإرهابية في أوروبا بأنه سخيف ولا أساس له من الصحة"، معتبرا أن "إصرار بعض الحكومات الأوروبية على اتهام إيران ونشر الأكاذيب ضدها، إسقاط واضح يهدف إلى تحويل الرأي العام المحلي والدولي عن الدعم المنهجي لهذه الحكومات للإرهاب، وكذلك جرائم الكيان الصهيوني في غزة ومنطقة غرب آسيا".

وأشار الى ان "الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء فيه ينتقدون إيران ويفرضون عليها عقوبات بذرائع كاذبة، في حين يلتزمون الصمت إزاء العدوان العسكري للكيان الصهيوني على إيران وقتل المواطنين الإيرانيين، بل ويسعون إلى تبريره ودعمه".

ولفت الى أن "قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مواطنين إيرانيين تحت ذرائع وادعاءات كاذبة تفتقر إلى أي وثائق أو أدلة، هو إجراء تعسفي يتناقض مع القواعد والأسس الأساسية لحقوق الإنسان ويستلزم المسؤولية الدولية للحكومات المقترحة وداعميها".