أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنّ إيران تملك، بموجب معاهدة عدم الانتشار النوويّ (NPT) وتحديدًا المادة الرابعة منها، الحق الكامل في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية.

وشدّد على أنّها مصمّمة على التمسّك بهذا الحق في الظروف كلّها.

ولفت إلى وجود “تناقضات كثيرة داخل البيروقراطية الأميركية وداخل المؤسسات الأميركية نفسها”.

وقال: “بينما كانوا يتحدثون عن الدبلوماسية، منحوا إسرائيل قبل يومين فقط من اجتماعنا المقرر في مسقط الضوء الأخضر لمهاجمة إيران”.

وتساءل بقائي: “هل بقي هناك أيّ مجال للثقة بهم؟ لأنهم يتحدثون عن قضايا معيّنة ويتصرّفون بطريقة مغايرة، واليوم يجب أن يُحاسَبوا على هذا العدوان”.

واعتبر، أنّه، في هذه المرحلة، ليس هناك ما يُقال في شأن تصريحاتهم المتناقضة عن الدبلوماسية أو التفاوض.

وأوضح “لأنّ ما يجب التأكد منه الآن هو: هل هم جادّون فعلًا في مسألة الدبلوماسية؟ أم أن الأمر مجرّد جزء آخر من تكتيكاتهم لخلق مزيد من المشاكل للمنطقة”.