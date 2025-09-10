المركزية - أعلنت المديرية العامة لقوى الامن االداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ ان "في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، ونتيجةً للتّحريّات والاستقصاءات التي قامت بها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، تمكّنت إحدى دوريّاتها من توقيف أحد المطلوبين الخطرين بعمليّة أمنيّة نوعيّة نفّذتها في بلدة تمنين التّحتا، وتبيّن أنّه يُدعى:

أ. ن. (مواليد عام 1999، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب ثلاث مذكّرات عدليّة بجرائم: تأليف عصابة، وسلب ومحاولة قتل وأسلحة، وحيازة أسلحة وذخائر حربيّة.

أودع الموقوف القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص".