في لحظة مصيرية تتّجه فيها أنظار الداخل والخارج إلى الجيش اللبناني، بعدما أوكلت إليه مهمة وضع خطة لحصر السلاح غير الشرعي، تلقّت المؤسسة العسكرية ضربة موجعة يوم السبت، بعدما ارتوت أرض الجنوب بدماء ستة من عناصر الجيش، قضوا في انفجار هزّ مخزنًا للأسلحة والذخائر، حين كانوا يعملون على تفكيك محتوياته في منطقة وادي زبقين – مجدل زون بقضاء صور.



وفيما تواصل المؤسسة العسكرية تحقيقاتها لكشف ملابسات هذه المأساة، أشارت مصادر سياسية متابعة لـ "نداء الوطن" إلى أن كل الفرضيات مطروحة ولا يمكن حسم أيّ منها بعد، مؤكدة، في المقابل، أن الجيش الذي يرفع شعار "شرف، تضحية، وفاء" لن تعيده هذه الفاجعة إلى الوراء وسيواصل تنفيذ المهام الملقاة على عاتقه مهما كلّفه الأمر من تضحيات ومهما بلغ حجم التحديات.

المصدر: نداء الوطن