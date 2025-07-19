بعد عقدين من الغيبوبة التي دخلها إثر حادث سير، توفي الأمير الوليد بن خالد بن طلال، المعروف بـ"الأمير النائم". تراكا خلفه قصة ملهمة عنوانها: صبر وثقة وتمسك بالأمل.

وولد الأمير الوليد بن خالد بن طلال وهو الإبن الأكبر للأمير خالد بن طلال، في العام 1990، وتعرّض إلى حادث مروري في العام 2005، ليبقى في حالة غيبوبة منذ نحو 20 عاماً، حتى جاء أجله.

وشهدت حالة الأمير الصحية متابعة واسعة من قبل الجمهور ووسائل الإعلام حيث استمر والده الأمير خالد بن طلال في الإشراف على رعايته الصحية لسنوات طويلة.

غيبوبة طويلة

وكان الأمير الوليد قد تعرض لحادث سير مأساوي، عام 2005، أدخله في غيبوبة طويلة لم يستفق منها.

وكان حينها يتلقى تعليمه في الكلية العسكرية، ومنذ تلك اللحظة، أصبح اسمه مقرونا بلقب "الأمير النائم"، كناية عن حالته التي جمعت بين الوجود الجسدي والغياب الواعي.

ورغم محاولات العلاج المكثفة، بما في ذلك زيارة فريق طبي دولي مكون من ثلاثة أطباء أميركيين وطبيب إسباني لمحاولة إيقاف النزيف في الدماغ، لم تسفر تلك المحاولات عن أي تحسن فعلي في حالته.

وسبق للأمير النائم تحريك أعضاء من جسمه، ففي عام 2019 نشرت الأميرة ريما بنت طلال مقطع فيديو لتحريك الأمير رأسه من الجهة اليمني إلى اليسرى، قائلة " الحافظ القادر الرحمن الرحيم.. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يارب لك الحمد والشكر".

وكان الوليد من الطلبة المتفوقين في الكلية العسكرية في لندن قبل أن يصاب في حادث السير المروع خلال عام 2005.