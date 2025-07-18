أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مصاب بتورم أسفل الساقين ويعاني من ورم حميد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن “ترامب خضع لفحص طبي بسبب تورم في أسفل الساقين وكدمات باليدين”.

وأضافت ليفيت للصحفيين استنادا لخطاب من طبيب ترامب أنه “خضع لفحوص أشعة بالموجات فوق الصوتية على الساقين “كشفت عن قصور وريدي مزمن… وهي حالة شائعة خاصة لدى من تخطت أعمارهم السبعين”.

وتابعت: “إضافة لذلك، أظهرت صور حديثة وجود كدمات صغيرة على ظاهر يديه… هذا متسق مع تهيج بسيط في الأنسجة الرهوة بسبب المصافحات المتكررة مع استخدام الأسبرين الذي يتناوله في إطار الإجراءات الوقائية المتعارف عليها والقياسية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية”.

كان ظهور كدمة مغطاة بالمكياج على يد ترامب، قد أثار في وقت سابق قلقا وتساؤلات حول حالته الصحية، حسب ما نقلت صحيفة “إندبندنت”، إلا أن البيت الأبيض أكد أن الكدمة ناجمة عن “المصافحات المتكررة”.

وأظهرت صور للرئيس الأميركي، البالغ من العمر 79 عاما، الثلاثاء، أثناء صعوده إلى المروحية الرئاسية وجود كدمة غريبة اللون في يده.

وبدت الكدمة مغطاة بطبقة من المكياج المتقشر بلون لا يتطابق مع لون بشرته.

وفي إحدى مناطق يد ترامب تحت طبقة المكياج، بدا وكأن هناك جرحا أو ندبة، وثارت هذه الصور الشكوك حول صحته. الأمر نفسه تكرر خلال استقبال ترامب ولي العهد البحريني الأربعاء.

وليست هذه أول مرة تظهر فيها هذه العلامة على اليد اليمنى لترامب. ففي فبراير الماضي، وخلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدت يد ترامب اليمنى صفراء ومحاطة بكدمة وبدت كأنها مغطاة بالمكياج.

وبعد تداول هذه الصور، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الأربعاء، أن الكدمة ظهرت بسبب “المصافحات المتكررة”.

وأضافت في بيان: “الرئيس ترامب رجل من الناس يقابل عددا أكبر من الأميركيين ويصافحهم يوميا أكثر من أي رئيس آخر في التاريخ”.

لكن الدكتور ستيوارت فيشر، الطبيب الداخلي في نيويورك، قال لموقع “ديلي ميل” البريطاني في فبراير الماضي، إن هذه الكدمة مثيرة للقلق.

ورجح أن يكون مرض الانفصال العظمي (التهاب المفاصل التنكسي) سببا محتملا لتلك الكدمة.

وأوضح أن المصافحة العنيفة قد تتسبب في ذلك، ولكن تقدم سن ترامب يضعف الأوعية الدموية بشكل طبيعي ويجعل الكدمات أكثر حدة.

وأشار فيشر إلى أن ترامب هو ثاني أكبر رئيس سنا في تاريخ الولايات المتحدة.

في النهاية، قال: “أعتقد أنه ربما كل هذه العوامل مجتمعة”.

وكان ترامب خضع للفحص الطبي السنوي، وأعلن أنه في “صحة ممتازة”.