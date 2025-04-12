Apr 12, 2025 12:14 PMClock
عدل وأمن
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بعد ظهوره في تسجيل موثّق... سارق في قبضة أمن الدولة

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان الآتي:

"بعد انتشار خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر شابًا وفتاة ينفّذان عملية سرقة في محل لبيع الساعات والإلكترونيات، تمكّنت مديرية النبطية الإقليمية من تحديد هوية الفاعل، وتوقيفه في محلة عين قانا – الجنوب.
وبالتحقيق الأولي، اعترف بأنه الشخص الظاهر في الصور المتداولة، مشيرًا إلى أن المحل المستهدف يقع في منطقة الرحاب ويعود للمواطن (م.أ.)، وأن الفتاة التي كانت برفقته تُدعى (ن.إ.)وهي خطيبته.
ضُبط داخل سيارته كمية من المخدرات، وعدد من الأجهزة الإلكترونية.
أُودع الموقوف مع المضبوطات القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني".

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