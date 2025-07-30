صدرت تحذيرات من خطر وقوع تسونامي في منطقة المحيط الهادئ برمّتها، بعدما ضرب زلزال بقوة 8,8 درجات هو الأقوى في المنطقة منذ حوالى 73 عاما قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية الثلاثاء، متسببا بعمليات إجلاء واسعة للسكان ومزعزعا النشاط الاقتصادي.

وفي اليابان، تمّ إجلاء سكان المناطق الساحلية والعاملين في محطة فوكوشيما النووية وأغلقت موانئ عدّة في أميركا الجنوبية. وفي حين ذكرت وسائل إعلام روسية أن عدة أشخاص أصيبوا في أقصى الشرق الروسي، لم تفد أي دولة بسقوط قتلى حتى الساعة.

والزلزال الذي وقع عند الساعة 08,24 بالتوقيت المحلي (23,24 بتوقيت غرينتش الثلاثاء) قبالة سواحل بيتروبافلوفسك في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية النائية ضرب على عمق 20,7 كيلومترا وعلى بعد 126 كيلومترا من كامتشاتكا، عاصمة المنطقة في أقصى الشرق الروسي.

وتعدّ هذه المنطقة التي ليس فيها كثافة سكانية كبيرة والتي ثار فيها بركان كليوتشيفسكوي الأربعاء من المناطق التي تشهد أعلى مستوى من الأنشطة الزلزالية في العالم حيث تتلاقى الصفائح التكتونية للمحيط الهادئ وأميركا الشمالية.

وهذا أقوى زلزال منذ ذاك الذي وقع قبالة سواحل اليابان سنة 2011 بقوّة 9,1 درجات وتسبّب في تسونامي أدّى إلى مقتل أكثر من 15 ألف شخص.