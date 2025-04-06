اجتمع أهالي وفعاليات جرد جبيل - جبة المنيطرة أمس، وضم الاجتماع كلّ من: النائب زياد الحواط والنائب السابق فارس سعيد ورئيس إقليم كتائب جبيل حليم الحاج وعدداً من وجوه وفعاليات الغابات والمزاريب وسرعيتا ويانوح.

وتداول المجتمعون بالحادث المؤسف الذي أدى بتاريخ 2025/3/31 إلى إطلاق نار عن سابق تصور وتصميم باتجاه منزل رئيس بلدية الغابات السابق السيد روكز الراعي الذي نجا من الإصابة.

وبعد مرور خمسة أيام على الحادث وحرصاً على معالجة الحادث بما يحقّق تسليم الفاعل ومحاسبة المسؤولين عنه وفرض احكام القانون، قرر المجتمعون ما يلي:

١- مطالبة النائب رائد برو عضو كتلة الوفاء للمقاومة بالمساعدة في تسليم مطلق النار، ورفع الغطاء عن أي مرتكب تثبت مشاركته في الحادث او تسهيل حصوله، ولعب الدور المطلوب منه في المحاسبة وتحقيق العدالة.



2-يطلب أهالي المنطقة من الأجهزة الأمنية المعنية مواصلة القيام بدورها لإلقاء القبض على الفاعل وتوقيفه.

3-يؤكد أهالي المنطقة حرصهم على الحفاظ على العيش المشترك في جرد جبيل الجنوبي، ويرفضون أي سلوك من شأنه تعكير العلاقات الاجتماعية الراسخة بين مختلف أبناء المنطقة. وهم يذكّرون بأن هذا العيش يشكّل واحدة من الثوابت الجامعة التي صمدت في خلال سنوات الحرب المشؤومة.

٤ـ اتفق المجتمعون إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة إلى حين تنفيذ القانون والقاء القبض على مطلق النار.