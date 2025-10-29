Oct 29, 2025 3:45 PMClock
عدل وأمن
  • Plus
  • Minus

بعد جريمتي شاتيلا.. الجيش يتسلم عناصر من الأمن الفلسطيني

المركزية- صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

نتيجة المتابعة والتنسيق والاتصالات المكثفة مع الجهات المعنية في مخيم شاتيلا، تسلّمت مديرية المخابرات من جهاز الأمن الوطني الفلسطيني 6 من عناصره، وذلك على خلفية إطلاق النار نحو سيارة المواطن إيليو أبو حنا ومقتله داخل المخيم بتاريخ 26 /10 /2025، وكانوا حينها من ضمن عداد حاجز أمني في المخيم المذكور.
كما تسلم الجيش من الجهاز المذكور مواطنًا و٤ سوريين على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم، وقد عُثر على جثتها بتاريخ  28 /10 /2025.
بوشر التحقيق معهم وتجري المتابعة لتسلُّم بقية المتورطين.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o