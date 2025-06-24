أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بعد 12 يوماً من القتال الذي وُصف بأنه الأعنف بين الجانبين منذ عقود. وقال نتنياهو في بيان رسمي: "بعد جهود دبلوماسية وأمنية مكثفة، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار شامل مع إيران". وأكد أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ تدريجيًا خلال الساعات القادمة.

كما أضاف رئيس الوزراء أن "إسرائيل ستواصل الحفاظ على أمنها وحرية العمل اللازمة في أي مكان وزمان"، موجهاً شكره إلى جنود الجيش الإسرائيلي وقادته وقوات الأمن، وإلى الشعب الإسرائيلي "على صمودهم ووحدتهم في هذه الأيام العصيبة"، على حد تعبيره.

في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت 4 موجات من الصواريخ باتجاه مناطق إسرائيلية، ما أدى إلى إصابة عدة مبانٍ في منطقة بئر السبع وسقوط 3 قتلى، بحسب ما أفاد مراسل قناة العربية.

على الجانب الآخر، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، أن وقف إطلاق النار "الكامل والشامل" بين إسرائيل وإيران سيدخل حيز التنفيذ في الرابعة صباحاً بتوقيت غرينيتش. وأوضح ترامب أن هذا الاتفاق يهدف إلى إنهاء الصراع الذي تسبب في نزوح ملايين الإيرانيين من طهران وأثار مخاوف من تصعيد أوسع في المنطقة. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" مهنئاً البلدين على "الشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي أن تسمى حرب الاثني عشر يوماً".

ومنذ اندلاع القتال في 13 حزيران، شنت إسرائيل هجمات مكثفة على إيران استهدفت مواقع عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ ومنشآت نووية، بالإضافة إلى اغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين بارزين. وردت إيران بإطلاق سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة على مناطق إسرائيلية رئيسية مثل تل أبيب وحيفا وبئر السبع.

في الوقت نفسه، تدخلت الولايات المتحدة على نحو مباشر، حيث استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية، شملت منشآت أصفهان ونطنز وفوردو شديدة التحصين. ورد الجانب الإيراني بهجمات صاروخية على قاعدة العديد الأميركية في قطر وقاعدتي عين الأسد والتاجي في العراق.