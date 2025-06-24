استدعت قطر الثلاثاء السفير الإيراني لديها غداة إطلاق صواريخ من الجمهورية الإسلامية على قاعدة العديد الجوية الأميركية التي تستضيفها الدوحة.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنها "استدعت اليوم علي صالح آبادى، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة، حيث جدّدت إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها ومجالها الجوي".
وكانت قد أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الاثنين، بأن إيران نسقت الهجمات على القاعدة الجوية الأميركية في قطر مع مسؤولين قطريين، وأعطت إشعارا مسبقا بأن الهجمات قادمة لتقليل الخسائر، بحسب ثلاثة مسؤولين إيرانيين مطلعين على الخطط.