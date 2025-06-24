استدعت قطر الثلاثاء السفير الإيراني لديها غداة إطلاق صواريخ من الجمهورية ‏الإسلامية على قاعدة العديد الجوية الأميركية التي تستضيفها الدوحة.‏

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنها "استدعت اليوم علي صالح آبادى، ‏سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة، حيث جدّدت إدانة دولة قطر ‏الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، ‏باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها ومجالها الجوي".‏



وكانت قد أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الاثنين، بأن إيران نسقت الهجمات على ‏القاعدة الجوية الأميركية في قطر مع مسؤولين قطريين، وأعطت إشعارا مسبقا بأن ‏الهجمات قادمة لتقليل الخسائر، بحسب ثلاثة مسؤولين إيرانيين مطلعين على ‏الخطط.‏