أشار الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد جورج نادر الى أن قرار حصرية السلاح بيد الدولة والجيش كان أكثر من ضروري خصوصاً وانه يمثل غالبية اللبنانيين. خاصة بعد إصرار الشيخ نعيم قاسم التعمية عن الهدف الحقيقي والقول انه يرفض ان تسليم السلاح لاسرائيل.

وتوقع نادر في حديث للأنباء الإلكترونية ان يضع الجيش خطة تسلّم السلاح وأماكن تواجدها وأن يتعرف على أماكن تواجدها بكميات كثيرة، اذ لا احد يعرف أماكن سلاح الحزب.

وقال: "لقد أعلن الجيش عن مصادرة السلاح من كل منطقة جنوب الليطاني لكن اليونيفل اكتشفت مخازن للسلاح في الناقورة. ومن الضروري إعداد خطة واضحة لتسلم السلاح بالتعاون مع فريق هندسي يتولى مسح المنطقة بدقة"، مستبعداً حصول مناوشات بين الجيش والاهالي.

وقال نادر: "على الجيش ان يقدم روزنامة مبرمجة يشرح فيها خطته لجمع السلاح". ورأى ان الخيارات ضاقت امام حزب الله وعليه ان يختار بين الدولة والفوضى، لافتاً الى مطالبة سبعة دول أوروبية بإدراج لبنان على اللائحة السوداء ما يعني عزل لبنان عن محيطه العربي والدولي فهل يستطيع الحزب تحمل ذلك. وسأل: "لماذا يريد حزب الله تحميل الدولة مسؤولية ما جرى وهل الدولة هي التي قامت بحرب المساندة؟".

ورأى أن على الحزب ان يقرأ الواقع بتمعن كي لا يصل الى الانتحار. كما ان لا أحد بامكانه الدخول بحرب أهلية، فالحرب الاهلية تكون غالباً بين طوائف مختلفة متناحرة. المطلوب من حزب الله في الوقت الحاضر ان يعلن قراره وان يتجنب الصدام مع الدولة.