المركزية - تقدّم النائب ابراهيم كنعان بواسطة وكيله المحامي أمين عبد الكريم بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ، بتاريخ ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥، سجّلت تحت الرقم ٢٩٢٢٩ ضد منصّة "ميغافون" والمتداولين (اكثر من خمسين شخصاً تمّ احصاؤهم حتى الآن) عبر وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو أعدته ونشرته تضمّن اكاذيب وافتراءات واجتزاءات وتضليلاً وأخباراً ملفقة بحق النائب كنعان، بيّنت المستندات والوقائع بالصوت والصورة عدم وجود أي أساس لها بل الوقائع تثبت عكسها تماماً .

وقد أحال مدعي عام جبل لبنان القاضي سامي صادر الشكوى الى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية للتحقيق ومخابرته بالنتائج لإجراء المقتضى القانوني .

ويذكر على هذا الصعيد، أن حملة ممنهجة تتضمن جملة من الأخبار الملفقة استهدفت النائب كنعان منذ فترة لاسيما بعدما انتهى عشاء المتن الذي دعا اليه وشارك فيه اكثر من ٣٠٠٠ متني في فندق الحبتور، وبعد زيارته إلى واشنطن والتي أكدت المحادثات التي أجراها هناك أن جهات حكومية وسياسية تقاعست لا بل تواطأت لشطب أموال المودعين من خلال الخطط التي عملت على تحقيقها وهي تشارك اليوم في هذه الحملة.