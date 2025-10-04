اكدت محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك انه "لا يمكن لاحد ان يتهاون بتطبيق القانون، ولا يمكن ان نترك افعال بعض المتهورين من سائقي سيارات ودراجات نارية واليات توك توك لتكون مصدر خطر او ازعاج للمواطنين".

ولفتت الى انه "ارتفعت في الاونة الاخيرة صرخات ونداءات المواطنين التي تشكو من الاصوات المزعجة الصادرة عن سيارات ودراجات نارية يتم تعديل موتيراتها لتزداد سرعتها وترتفع اصواتها بشكل باتت مصدر قلق وتوتر لدى المواطنين، وخاصة في هذه الظروف الامنية وكأن المواطن لا تكفيه الاعتداءات الاسرائيلية وما تسببه من توتر وهلع، اضافة الى التهور في القيادة وما يشكل ذلك من خطر على المواطنين".

واشارت الترك الى "انها اجرت اتصالات مع قائد سرية درك النبطية العقيد حسن حمود وعدد من قادة الاجهزة الامنية، وتم التشديد على ضرورة ملاحقة اصحاب السيارات والدراجات النارية التي تصدر اصواتا مزعجة في منتصف الليالي والعمل على تسيير دوريات طوال الاسبوع تطبيقا لقرارات مجلس الامن الفرعي الاخير الذي عقد في سرايا النبطية، مع التاكيد ان لا غطاء فوق احد ولا تفريط في تطبيق القانون على اي مخالف".