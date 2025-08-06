علق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش الاسرائيلي إيال زامير، بالقول إن من حق رئيس الأركان التعبير عن موقفه، لكن الجيش الإسرائيلي سينفذ قرارات القيادة السياسية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى خلاف نشب بين نتنياهو وزامير خلال مشاورات أمنية على خلفية خطة لاحتلال قطاع غزة.

في غضون ذلك، حذّر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق إيال حولاتا من أن احتلال قطاع غزة سيسبب ضررا دوليا كبيرا لإسرائيل.

وقال كاتس: "من حق رئيس الأركان التعبير عن موقفه بشأن الخطوة التالية في غزة"، مؤكدا ان "الجيش سينفذ قرارات المستوى السياسي بإصرار ومهنية".

وشدد كاتس أن "الجيش تحت قيادة زامير حقق إنجازات كبيرة ضد حماس ".

وأكد أن اسرائيل "ستتقدم نحو تحقيق أهداف الحرب في غزة"، لافتا الى ان "رفض حماس الإفراج عن الرهائن يدفعنا لاتخاذ قرارات إضافية".