شهدت مدينة طرابلس حالة من التوتر والاضطراب، مساء اليوم الأربعاء، إثر توجه عدد كبير من الشبان الغاضبين إلى محل Ritika Shoes المتخصص ببيع الأحذية والحقائب النسائية والكائن في شارع نديم الجسر وذلك على خلفية منشورات على صفحة الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت أسماء أحذية وحقائب نسبت لزوجات وبنات النبي محمد وزوجة النبي إبراهيم، ما اعتُبر إساءة صارخة للعقائد الدينية.

ونقلت "النهار" عن شهود عيان بإن الشبان ولدى وصولهم إلى المحل وجدوه مغلقا، فحاول عدد منهم تحطيمه قبل أن يُضرموا النار في واجهته الخارجية في محاولة لإحراقه ما أدى إلى حالة من الهلع والهرج في المنطقة.

في حين أصدرت إدارة المحل بيانًا اعتذار، أكدت فيه أن التسمية كانت غير مقصودة، وأنها ترفض أي إساءة دينية أو مسّ بالمعتقدات. وتُتابع السلطات المختصة تحقيقاتها في الحادثة وسط دعوات من فعاليات المدينة لتهدئة النفوس وتغليب الحكمة.

وفي السياق، أفادت “الجديد” بأنه تم “إغلاق المحل التجاري “Ritika shoes” فرع طرابلس بالشمع الأحمر عقب “الإساءة الدينية”.