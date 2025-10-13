صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٣، نتيجة عملية رصد ومتابعة أمنية دقيقة للمواطن (ح.ي.)، أحد أخطر المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات وترويجها، وبعدما أقدم بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ في منطقة السعديات على إطلاق النار نحو دورية لقوى الأمن الداخلي وإصابة ثلاثة من عناصرها، إثنان منهم بحالة خطرة، تمكنت دورية من مديرية المخابرات من توقيف المطلوب، وتبين أنه أصيب أثناء تبادل إطلاق النار مع دورية قوى الأمن الداخلي المذكورة، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

وقد شارك الموقوف خلال السنوات الماضية مع مطلوبين آخرين في الاتجار بكميات كبيرة من المخدرات، وترويجها في مناطق لبنانية مختلفة".

وكانت معلومات “الجديد” قد افادت بأن مخابرات الجيش أوقفت المطلوب حسين يحفوفي، الذي أطلق النار على عناصر من استقصاء جبل لبنان، بعد إصابته في اشتباك الأمس.