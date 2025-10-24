المركزية - أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامّة في بلاغ ان "بناء لشكوى مقدّمة من إحدى الجمعيّات إلى شعبة العلاقات العامّة، وفي إطار مكافحة الصّيد البرّي، وحماية الطّيور المهاجرة والطّبيعة في آنٍ معاً، حفاظاً على التوازن البيئي، وتطبيقًا لقرار منع الصيد، حول وجود حساب عبر تطبيق Facebook باسم AlSakr Ljareh يعرض مشغّله صورًا له مع بنادق صيد، وأعدادًا كبيرة من الطيور المُصطادة، وأيضًا المُهاجرة المهدّدة بالانقراض، والممنوع صيدها

من خلال المتابعة، تمكّنت عناصر فصيلة الضنيّة في وحدة الدرك الإقليمي من معرفة هويّة مشغّل الصفحة، ويدعى

ع. م. (مواليد عام 2004، لبناني)

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وتمّ ضبط بندقيّة صيد غير مرخّصة، بناء على إشارة القضاء المختص".