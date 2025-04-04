كثّفت إسرائيل من دائرة استهدافاتها في الأيام الأخيرة، وكرّرت أسلوب الاغتيال الليلي. فبعد اغتيال قيادي في "حزب الله"، فجر الثلاثاء، باستهداف مباشر في الضاحية الجنوبية لبيروت، شنّت مسيّرة إسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، غارة على شقة سكنية في حي دلاعة، بمدينة صيدا، استهدفت قياديّاً في حركة "حماس" الفلسطينية.

وأفيد بأنّ الاغتيال أسفر عن مقتل القيادي في "حماس" أحمد فرحات، إلى جانب ابنه وابنته، خلال نومهم في منزلهم.

كما أدّى الاستهداف الإسرائيلي إلى تدمير الطبقة الرابعة في المبنى السكنيّ المستهدَف، والمؤلف من 7 طبقات، وخلّف أضراراً جسيمة في الممتلكات العامة والسيارات المركونة بالمحيط.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن "الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على شقة في مدينة صيدا فجر اليوم، أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص".

وفي هذا السياق، أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" أن جيش الدفاع هاجم خلال الليلة الماضية بتوجيه من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات في منطقة صيدا في جنوب لبنان وقضى على الارهابي المدعو حسن فرحات قائد القطاع الغربي التابع لحماس في لبنان.

وأضاف: "خلال الحرب روّج فرحات لمخططات إرهابية عديدة ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل وكان مسؤولًا عن إطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة تسفات (صفد) والتي أسفرت عن مقتل مجندة في جيش الدفاع وإصابة عدد أخر من الجنود في 14 من شباط 2024."

وتابع: "كان الارهابي يعمل على دفع بمخططات إرهابية ضد إسرائيل على مدار الأشهر الماضية حيث شكلت أنشطته تهديدًا على إسرائيل مواطنيها."

وختم: "سيواصل جيش الدفاع العمل ضد ارهابيي حماس في كل مكان يعملون فيه."