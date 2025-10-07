المركزية- صدر عن شركة رامكو بيان جاء فيه:

تُعلن شركة رامكو التاس-ب أنها تبلغت من مجلس الإنماء والإعمار بأنه قد تم إبلاغ الشركة المتعهّدة لمشروع مطمر الجديدة الصحي بوجوب استئناف استقبال النفايات وتخزينها مؤقتاً، وذلك بعد أن بلغ المطمر الحد الأقصى من قدرته الاستيعابية.



وبناءً عليه، ستُعاود شركة رامكوالتاس-ب إستئناف عملها ابتداءً من اليوم، الساعة 5:00 بعد الظهر.

وكانت معلومات "الجديد" أشارت الى ان شركة "رامكو" ستستأنف رفع النفايات من شوارع بيروت والمتن وكسروان وستصدر بياناً بهذا الشأن.

وكانت شركة "رامكو/التاس-ب" أصدرت صباحا بيانا اعلنت فيه ان "نظراً إلى إقفال مطمر الجديدة والتوقف عن استقبال النفايات اعتباراً من الساعة الرابعة فجراً بتاريخ 07/10/2025، تُعلن شركة رامكو/التاس-ب عن توقف جميع عمليات جمع النفايات في مختلف المناطق ضمن قضاءي المتن وكسروان، إضافة إلى مدينة بيروت الإدارية، وذلك إلى حين إعادة فتح المطمر واستئناف العمل فيه.



وقامت الشركة بإبلاغ الجهات المعنية بما سيترتب عن هذا التوقف من تراكم للنفايات خارج عن إرادتها، وهي بانتظار التبليغ الرسمي بإعادة تشغيل المطمر لاستئناف عملياتها المعتادة".