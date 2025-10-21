المركزية - أكد موقع mtv أن، وبناءً على الشكوى التي قدمها النائب في كتلة "الوفاء للمقاومة" إبراهيم الموسوي ضد النائب اللواء أشرف ريفي، انعقدت جلسة التحقيق اليوم لدى دائرة قاضي تحقيق بيروت الأول برئاسة القاضية رلى عثمان والتي لم يحضرها أي من الجهة المدعية والمدعى عليه، بل حضر وكيل ريفي المحامي رولان راشد سلامة من فريق الدفاع الذي تبلّغ نص الشكوى، والجدير ذكره أن أحدا من قبل الجهة المدعية لم يحضر أو أي شخص من وكلائه القانونيّين.

ووفق الأصول المعمول بها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، فقد تبلّغ وكيل ريفي المحامي سلامة نص الشكوى واستمهل للاطلاع عليها لتقديم الدفوع الشكلية خلال الايام المقبلة، وتمّ تأجيل الجلسة إلى تاريخ ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٦.

وفي معلومات موقع mtv أن الشكوى جاءت على خلفية تصريحات صحافية أدلى بها اللواء ريفي في معرض تعليقه على جريمة انفجار مرفأ بيروت والتي من الواضح أنها أزعجت حزب الله الذي تقدم بشكواه من خلال احد نوابه.