المركزية- تتواصل استعدادات أندية السلة للموسم المقبل بشكل مكثف لاكمال صفقاتها سواء الأجنبية منها أو اللبنانية.

وفي هذا الإطار، أعلن نادي الأنطونية عن توقيعه مع اللاعب ايلي شمعون الذي غاب سنتين عن الدوري بسبب الإصابة القوية التي تعرّض لها.

أما نادي NSA، فأعلن تجديد عقود كل من مايك حداد، كرم مشرف ورودولف خليل.

من جهته، اعلن الرياضي تجديد عقود عمر سوبره، حبيب عبدالله، وبلال طبارة.

نادي الأنترانيك بدوره، اعلن استقدام الدو كوبا وغي رزق، فيما أعلن نادي هوبس عن تجديد عقد عبد الصباغ موسماً آخر.

على صعيد آخر، نفت ادارة الرياضي وجود مفاوضات مع اللاعب الأميركي زاك لوفتون قائلة إنه لا توجد أي خطط للتعاقد معه حتى الآن.

واعلن مدرب الحكمة جو غطاس ان النادي الاخضر كان بصدد التعاقد مع كل من سيرجيو درويش وهايك، لكنهما رفضا ما قدّم لهما لصالح الرياضي الذي قدّم لكل منهما عرضاً أكبر.

على صعيد آخر، أكدت إدارة نادي الرياضي عزمها المشاركة في دورة أبو ظبي الودية.