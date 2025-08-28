المركزية- أوشكت تركيبة لاعبي أندية كرة السلة على الإكتمال قبل انطلاقة بطولة لبنان لموسم 2025 -2026 في تشرين الأول المقبل.

وفي هذا الإطار، أعلن نادي الحكمة التوقيع مع اللاعبين الاميركيين ايريك غرين وتوني كار، فيما أعلن نادي الأنطونية عن توقيعه بشكل رسمي مع اللاعب الاميركي ركي ليدو الذي سبق أن لعب مع بيروت العام الماضي.

نادي المركزية من جهته وقّع مع لاعب ميروبا السابق الدومينيكاني انيوري كاستيو والاميركي دونتي ميغيل. أما لاعب الحكمة السابق زاك لوفتون، فقد نشر على حسابه الخاص على ستوري انستغرام انه عائد الى لبنان من دون تفاصيل اضافية، علماً أن لوفتن كان لعب مع اندية كثيرة في لبنان كالرياضي والحكمة وهومنتمن والدينامو. واعلن نادي بيروت عن توقيعه مع الثنائي الاميركي اليجا هولمان الذي لعب سابقاً مع الرياضي واللاعب توني ميتشيل.

وعلى صعيد اللاعبين المحليين، اعلن نادي الرياضي تجديد عقد اللاعب حبيب عبد الله لسنة اضافية، فيما وقع اللاعب المغترب الاميركي اللبناني راين هاشم مع نادي بيروت.