المركزية- أعلنت شركة Whish Money SAL، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، أن أصبح ممكن إضافة بطاقات Whish Visa إلى محفظة Google، مما يوفر لمستخدمي Android طريقة دفع سريعة وآمنة وبدون تلامس.

وأوضحت الشركة في بيان، ما يأتي: "اليمثل دمج هذه الميزة الجديدة خطوة كبيرة إلى الأمام في جعل المدفوعات الرقمية أكثر سهولة، مما يوفر للمستخدمين تجربة سلسة سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت لدى ملايين التجار في جميع أنحاء العالم.

إن إضافة بطاقة Whish Visa إلى محفظة Google أمر بسيط: يمكن للمستخدمين فتح تطبيق محفظة Google أو تنزيله من Google Play. ثم يختارون "Add to Wallet" ويتبعون التعليمات السهلة. بمجرد إضافتها بنجاح، يمكن إجراء المدفوعات على الفور عبر هواتفهم، مما يلغي الحاجة إلى النقد أو البطاقات الفعلية. يتيح Google Pay للمستخدمين الاستمتاع بجميع المزايا وسبل الحماية المرتبطة ببطاقة Whish Visa الخاصة بهم، مع ضمان بقاء معلومات العملاء خاصة.

"يمثل هذا الإطلاق علامة فارقة مهمة في التزامنا بالابتكار الرقمي وراحة العملاء"، صرح توفيق كوسا، الرئيس التنفيذي لشركة Whish Money. "من خلال إتاحة بطاقة Whish Visa على Google Pay، فإننا نمكّن عملائنا من إجراء المعاملات اليومية بشكل أسرع وأكثر أمانًا وشمولية. يتعلق الأمر بمنحهم الأدوات التي يحتاجونها لإجراء المعاملات بسلاسة، في جميع أنحاء العالم ."

يتزامن هذا التحديث مع الإطلاق الرسمي لـ Google Pay في لبنان في 24 حزيران 2025، مما يفتح فصلاً جديدًا في مجال المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء المنطقة. ومع هذه الميزة الجديدة، تواصل Whish Money دفع حدود الابتكار، مما يساعد على سد الفجوة بين التمويل التقليدي والمستقبل الرقمي".