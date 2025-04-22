دخلت الملكة سونيا، زوجة ملك النرويج هارالد الخامس، المستشفى الوطني في أوسلو مساء الإثنين، إثر معاناتها من ضيق في التنفس، وفق ما أعلنه القصر الملكي النرويجي.

وأوضح البيان الرسمي أن الملكة البالغة من العمر 87 عاماً نُقلت جواً من الكوخ الملكي في منطقة سيكيلسدالين بوسط البلاد، حيث كانت تقضي عطلة عيد الميلاد مع الملك.

وأشار القصر إلى أن دخول الملكة المستشفى يأتي في إطار إجراء فحوصات طبية دقيقة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حالتها.

وتُعرف الملكة سونيا بمكانتها البارزة في الحياة العامة النرويجية، وقد واجهت منذ مطلع العام الجاري مشكلات صحية بعدما خضعت لعملية لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب في كانون الثاني 2025.