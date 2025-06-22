خفّضت بعثة واشنطن في العراق عدد أفرادها بشكل إضافي مع مغادرة موظفين جُدد السبت والأحد في ظلّ "تصاعد التوترات الإقليمية"، بحسب ما قال مسؤول أميركي لوكالة "فرانس برس" الأحد بعد ساعات من توجيه واشنطن ضربات لمنشآت نووية في إيران.



وكانت البعثة بدأت الأسبوع الماضي "إجلاء جزء من موظفيها بشكل منظّم بسبب الحذر الشديد وتصاعد التوترات الإقليمية"، وفق المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته.

وأكّد أن عمليات الإجلاء الإضافية "تندرج في إطار العملية المستمرة التي بدأت في 12 حزيران/ يونيو" عشية بدء إسرائيل هجومها على إيران. وأكد أن السفارة والقنصلية الأميركيتين تواصلان العمل.

فجر اليوم، أكد الرئيس دونالد ترامب أن الضربات الجوية الأميركية على إيران الأحد "دمّرت بشكل تام وكامل" ثلاث منشآت نووية مستهدفة، وهدّد بضربات اخرى أشدّ إذا لم تسع طهران إلى السلام، أو إذا بادرت الى الردّ.

وفي خطاب متلفز من البيت الأبيض بعد انضمام بلاده الى الحملة العسكرية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، وصف ترامب الهجمات الأميركية بأنها "نجاح عسكري باهر".

وفي أول تصريح له بعد الهجوم الأميركي على إيران، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "واشنطن ارتكبت انتهاكاً جسيماً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بمهاجمتها منشآتنا النووية السلمية".