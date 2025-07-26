صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة بيان جاء فيه: " ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تنظيف وكنس لنفق المطار على المسلك الغربي المتجه من بيروت باتجاه خلدة، اعتباراً من الساعة 5،00 صباحاً لغاية الساعة 8،00 صباحاً من تاريخ 27-7-2025".

وتابع البيان، "لذلك، ستُتّخذ تدابير السير التالية: منع مرور السيارات في محلة أوتوستراد الأسد – المسلك الغربي المؤدي الى نفق المطار وتحويله باتجاه الأوزاعي، بالاضافة الى منع مرور السيارات على المسرب المؤدي من الكوكودي (المريجة) الى نفق المطار وتحويله باتجاه طريق المطار القديم".

وختم الليان، "يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام".