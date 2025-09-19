المركزية- التقى وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في العراق، وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون الاستراتيجي بين لبنان والعراق.

في بداية الاجتماع، أعرب الوزير بساط عن امتنان لبنان العميق لمواقف العراق الثابتة إلى جانبه في أحلك الظروف والأزمات التي مرّ بها، شاكراً العراق على الدعم المستمر الذي يعكس التزاماً راسخاً تجاه لبنان وشعبه مهما كانت التحديات.

وخلال المحادثات، بحث الجانبان عدداً من القضايا الأساسية، أبرزها:

1. تفعيل اتفاقية المنطقة الاقتصادية الحرة بين لبنان والعراق الموقّع عام 2002 والذي لم يُفعَّل بعد، لما له من أهمية في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية.

2.تأمين وصول الهبة العراقية من القمح وآليات تسليمها إلى لبنان، مع التشديد على أهمية الإسراع في إيصالها بانسيابية وسهولة.

3.استكمال العمل على برنامج النفط مقابل السلع والخدمات عبر آلية عملية للتسديد،

4. تسهيل إقامة رجال الأعمال اللبنانيين في العراق ومنحهم تأشيرات دخول متعددة، بما يتيح تطوير الاستثمارات وتوسيع الشراكات بين البلدين.

وأبدى رئيس الوزراء العراقي اهتماماً كبيراً بهذه الملفات، وأعطى توجيهاته لتسريع تنفيذها وتذليل أي عقبات، مؤكداً حرص العراق على مواصلة دعمه للبنان وتعميق الشراكة الثنائية على المستويات كافة.