أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وسط الضغوط التي تواجهها بلاده إثر فرض العقوبات الأممية عليها، أن طهران لا تعرف الاستسلام.

وقال بزشكيان، خلال مراسم تكريم أبطال المصارعة الحرة في طهران اليوم الثلاثاء، إن "العالم يفرض علينا ضغوطًا ليجبرنا على الاستسلام، لكن الاستسلام ليس في عرفنا". وشدد على أن إيران ستقاوم حتى آخر نفس ولن تنحني، متمسكة بمواجهة التحديات الخارجية.

واعتبر الرئيس الإيراني أن على شعبه الوصول إلى "وعي كامل بقدراته"، لافتًا إلى أن إدراك الإمكانات الوطنية يمثل أساس الصمود والاستقلالية. كما أشار إلى أن حكومته تعمل على خطوات عملية، من بينها تحسين العلاقات مع دول الجوار، في إطار مساعٍ لتخفيف حدة الضغوط وتعزيز التعاون الإقليمي.

وتأتي تصريحات بزشكيان في وقت تتعرض فيه طهران لضغوط متصاعدة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن برنامجها النووي، وذلك بعد فشل محاولة روسية–صينية في مجلس الأمن الأسبوع الماضي لتأجيل إعادة فرض العقوبات، ما مهد الطريق أمام تفعيل "آلية الزناد" التي تعيد العقوبات الأممية بشكل تلقائي.

وأصرت الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) على تمكين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول الكامل إلى المنشآت النووية الإيرانية، إضافة إلى استئناف المفاوضات مع واشنطن وتقديم ضمانات بشأن مخزون اليورانيوم المخصب، مقابل تمديد مهلة العقوبات.

غير أن القيادة الإيرانية رفضت هذه المطالب، ووصفتها بأنها "غير منطقية"، مؤكدة أن برنامجها النووي سلمي، وأنها لن تقدم تنازلات تحت الضغط، حتى لو أدى ذلك إلى إعادة فرض العقوبات الدولية.