مع تعثر المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ودمشق، وبعد يوم على إجراء الإنتخابات النيابية في سوريا، دون مشاركة محافظات الرقة (شمالاً) والحسكة (شمال شرق البلاد)، التقى المبعوث الأميركي توم براك قائد قسد مظلوم عبدي.

وأعلن براك، الذي لعب دوراً خلال الفترة الماضي في محاولات تقريب وجهات النظر بين السلطات السورية والقوات الكردية، بتغريدة على حسابه في إكس، اليوم الإثنين أنه زار شمال شرق سوريا وأجرى محادثات مع عبدي.

كما أشار إلى أن تلك الزيارة تأتي في إطار تعزيز رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المتمثلة في "إعطاء سوريا فرصة" من خلال السماح للسوريين بالاتحاد، من أجل إرساء السلام والازدهار في بلادهم.